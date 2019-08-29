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Van'da 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan otomobilde 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi.

Genel 29.08.2019, 07:33 29.08.2019, 11:06
Van'da 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan otomobilde 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine Müslüm E. yönetimindeki 47 AS 584 plakalı otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada otomobilin koltuklarının içine gizlenmiş 140 paket halinde 71 kilo 260 gram eroin bulundu.

Sürücü ile otomobildeki Şevki E. ve Şükran E. gözaltına alındı.

#eroin #koltuk #otomobil #uyuşturucu operasyonu #van
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