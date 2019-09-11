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Van'da terör operasyonu

- Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 3 sığınakta teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Genel 11.09.2019, 22:57
Van'da terör operasyonu
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VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve malzeme depolarının tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenledi.

İlçenin Yalınca Mahallesi Tüzek mezrası ve Cepken Mahallesi Yaya mezrası kırsalında düzenlenen "Şehit Güvenlik Korucusu Talat Şeylan Operasyonu"nda 3 sığınak tespit edildi.

Sığınakta yapılan aramada mühimmat, örgütsel doküman ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak ve malzemeler imha edildi.

#van #terör operasyonu #Sığınak
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