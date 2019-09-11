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Van'da terör operasyonu
- Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 3 sığınakta teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Genel 11.09.2019, 22:57
VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve malzeme depolarının tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenledi.
Sığınakta yapılan aramada mühimmat, örgütsel doküman ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Sığınak ve malzemeler imha edildi.
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