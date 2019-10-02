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Van'da uyuşturucu operasyonu
Tuşba ilçesinde, polisin uygulama noktasında durdurduğu otomobilde 55 kilo 760 gram eroin ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Genel 02.10.2019, 09:15 02.10.2019, 09:47
VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde bir otomobilde 55 kilo 760 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Özalp kara yolu uygulama noktasında, şüphe üzerine otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği "Kara"nın da kullanıldığı aramada, otomobil bagajında 4 sırt çantasında 108 paket halinde 55 kilo 760 gram eroin bulundu.
Sürücü ve otomobildeki şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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