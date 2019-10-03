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Van'ın Edremit ilçesinde 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde bir ev ve araçta 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı

Genel 03.10.2019, 08:47 03.10.2019, 08:48
Van'ın Edremit ilçesinde 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi
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Van'ın Edremit ilçesinde bir ev ve araçta 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı

#Vanın Edremit ilçesinde bir ev ve araçta 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi #6 şüpheli gözaltına alındı
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