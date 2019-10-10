Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi - Bölgede devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 8'e yükseldi
Genel 10.10.2019, 06:15
ANKARA (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Van kırsalında devam eden operasyonda son 48 saat içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 8'e yükseldi.
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