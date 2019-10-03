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Van'da 331 kilo 160 gram uyuşturucu ele geçirildi
- Edremit ilçesinde bir ev ve araçta 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı
Genel 03.10.2019, 08:53
VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde 331 kilo 160 gram eroin bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Olayla ilgili şüpheliler A.D, E.D, H.D, T.D, F.D ve V.D. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.
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