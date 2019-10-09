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Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
- Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi
Genel 09.10.2019, 18:18
ANKARA (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Ayrıca Tunceli'de iki ayrı noktada tespit edilen yer altı deposunda toplam 27 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 bin 357 Kalaşnikof fişeği, 43 kalaşnikof şarjörü, 8 el bombası, 32 roketatar sevk fişeği, bir anti-personel roketatar mühimmatı, 48 elektrikli fünye, iki adet saat irtibatlı düzenek ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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