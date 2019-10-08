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Van'da iki terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, iki terörist etkisiz hale getirildi.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma...

Genel 08.10.2019, 23:19
Van'da iki terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, iki terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Böylelikle bugünkü operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı, Hakkari'de 4, Van'da 2 olmak üzere 6'ya ulaştı.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

#Gürpınar kırsalı #İç Güvenlik Operasyonları #İÇİŞLERİ Bakanlığı #Jandarma Özel Harekat
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