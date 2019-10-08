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Van'da iki terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, iki terörist etkisiz hale getirildi.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma...
Genel 08.10.2019, 23:19
ANKARA (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, iki terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildi.
Böylelikle bugünkü operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı, Hakkari'de 4, Van'da 2 olmak üzere 6'ya ulaştı.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
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