Van'da rüşvet operasyonu: 20 gözaltı
VAN (AA) - Van'da düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van'da "rüşvet vermek, rüşvet almak ve aracılık etmek" suçlarına...
Genel 13.10.2019, 12:22
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van'da "rüşvet vermek, rüşvet almak ve aracılık etmek" suçlarına yönelik adli soruşturmalar başlatıldı.
Bu kapsamda, suça karıştıkları tespit edilen Van Büyükşehir Belediyesi, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi ile SGK İl Müdürlüğünde görev yapan 4 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu 24 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.
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