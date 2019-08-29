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Van'da tarihi eser operasyonu
VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 246 sikke ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı...
Genel 29.08.2019, 08:51
VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 246 sikke ele geçirildi.
Aramada, tarihi eser olarak değerlendirilen 246 madeni sikke, bir 'F' serisi dolar ve 65 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Şüpheli gözaltına alındı.
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