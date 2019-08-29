Van'da tarihi eser operasyonu

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 246 sikke ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ilçedekaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Aramada, tarihi eser olarak değerlendirilen 246 madeni sikke, bir 'F' serisi dolar ve 65 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.



Şüpheli gözaltına alındı.