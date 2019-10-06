Van'da terör operasyonu

VAN (AA) - Van'da, terör örgütü PKK'ya katılmak isteyen kişi ile bu kişiyi dağa götürmeye çalışan zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.



Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT ekiplerince terör örgütünün sözde şehir yapılanması tarafından kırsala katılımı sağlanmak istenen kişi ile bu kişiyi dağa götürmekle görevlendirilen iş birlikçinin teknik ve fiziki takibe alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İş birlikçi ile terör örgütüne katılmak isteyen kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin üstünde ve araçta yapılan aramada, dijital ve örgütsel malzemeler ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Tutuklanan iş birlikçinin 2 ayda, biri Suriye uyruklu 5 kişinin örgütün kırsal alanına katılımını sağladığı tespit edilmiştir."



Açıklamada, her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.



