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Vatan Caddesi’nde 30 Ağustos provası
Vatan Caddesi’nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle tören provası yapıldı. Prova dolayısıyla cadde trafiğe kapatıldı.
Genel 25.08.2019, 12:20
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü kutlamaları yaklaşırken, Vatan Caddesi’nde düzenlenecek tören öncesi genel prova yapıldı. Provada bando eşliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma, atlı birlikler ve polis ekipleri geçiş yaptı. Prova için sabah saatlerinde Vatan Caddesi’ne çıkan yollar kapatıldı ve çevresinde de helikopter destekli geniş güvenlik önlemleri alındı.(Alper Suat Tutaşı/İHA)
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