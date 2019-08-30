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Vatan Caddesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü Vatan Caddesi’nde düzenlenen görkemli törenle kutlandı. Vatandaşlar, tören alanına akın etti.
Genel 30.08.2019, 13:12
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü Vatan Caddesi’nde düzenlenen görkemli törenle kutlandı. Vatandaşlar, tören alanına akın etti.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda duydukları heyecanı dile getiren vatandaşlar, halk oyunları ekibini ve tören geçişlerini coşkuyla alkışladı. Tören, geçişlerin ardından sona erdi. Törenin ardından konuşan Başkan Ekrem İmamoğlu, “Her kutlamamız kardeşliğimize, milletçe birlik ve beraberliğimize kattığımız güç ve kuvvettir. Bu yönleriyle çok önemsiyorum. Milli birlik ve beraberliğimiz hiç eksilmesin, hep büyüsün. Her zaman ülkemizde barış, dünyada barış prensibi dünyaya hakim olsun. Dileğim ve temennim budur” dedi.(Caner Sönmez - İrem Demir/İHA)
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