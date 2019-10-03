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Vatandaşlar minaresi yıkılan caminin avlusunda oturmaya devam ediyor
İstanbul’da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez camisi ibadete kapanmasına rağmen vatandaşlar etrafından ve avlusundan geçmeye devam ediyor. Dikkat çeken anlar drone ile havadan da görüntülendi.
Genel 03.10.2019, 12:27
İstanbul’da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez camisi ibadete kapanmasına rağmen vatandaşlar etrafından ve avlusundan geçmeye devam ediyor. Dikkat çeken anlar drone ile havadan da görüntülendi.
Avluda oturan Lütfü Çakan isimli bir vatandaş ise yaptıklarının tehlike olduğunu kabul ettiğini söyleyerek, etrafta uyarı olmasına rağmen avluya girdiklerini ifade etti.(Murat Delice/İHA)
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