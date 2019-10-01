Son Dakika
Ankara Kalkınma Ajansı Teknofest'e katıldı
ORSİAD'tan yeni ekonomik pakete güvenoyu!
Çankaya Görme Engelliler Spor doludizgin
Aşıda bilimsel araştırma ödülü Dr. Kutay Güven'e verildi
Bakan Turhan'dan GSM operatörlerine “kapasite artırma“ talimatı
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 29’uncu gününde

Vatandaşlar sabıkalı konsolosluğun taşınmasını istiyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 1 yıl geçerken, vahşetin yaşandığı konsolosluk çevresinde yaşayan vatandaşlar, rahatsızlıklarını dile getirerek konsolosluğun taşınmasını istedi.

Genel 01.10.2019, 12:27 01.10.2019, 12:37
Vatandaşlar sabıkalı konsolosluğun taşınmasını istiyor
banner63

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 1 yıl geçerken, vahşetin yaşandığı konsolosluk çevresinde yaşayan vatandaşlar, rahatsızlıklarını dile getirerek konsolosluğun taşınmasını istedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018’de gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Olayın üzerinden 1 yıl geçerken konsolosluk çevresinde yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, yaşanan vahşetin ardından konsolosluğu yakınlarında istemediklerini ve taşınması gerektiğini dile getirdi.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden bir yıl geçtiğini ve konsolosluk binasını çevrelerinde görmek istemediklerini dile getiren bir vatandaş, “Bir yurttaş olarak kendi ülkemizde yaşanan bu olaya tabii ki tahammül edemiyoruz. Amerika’da sesini duyurmak için, Türkiye’yi de nişanlısı vesilesiyle tanıyıp bu ülkede katledilmesini ve buna eli uzanan kişileri kınıyorum. Bu konsolosluğun burada olması mantık dışıdır. İstemiyoruz, taşınacak iddiaları varsa doğru bir karar” dedi.

Yaşanan vahşetten duyduğu rahatsızlığı dile getiren bir vatandaş, “Tabi o olaydan sonra insan rahatsız olmaz mı Allah aşkına, 54 senedir buradayım bence gider herhalde. Taşınacak diyorlar, o gün bugün böyle kapalı duruyor. İnsanlık dışı şeyler” dedi. Konsolosluk binasının çevrelerinde olmasından memnun olmadığını belirten bir başka vatandaş, “Adam evlenmek için geliyor, öldürüyorlar. Kötü bir şey, hiç memnun değilim” ifadelerini kullandı.

(Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#İstanbul Başkonsolosluğu #Suudi Arabistan #Suudi gazeteci #Cemal Kaşıkçı
Yorumlar (0)
23°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:15
Güneş 06:38
Öğle 12:43
İkindi 16:01
Akşam 18:38
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@