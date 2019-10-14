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VEKAM Arşivi'nden az bilinen Ankara fotoğrafları
- Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümünde, arşivlerindeki az bilinen Ankara fotoğraflarını AA ile paylaştı - 1920-1940'lı yıllara ait fotoğrafların yer aldığı albümde, Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM önünde ve kürsüde konuşma yaparken çekilen fotoğrafları, Birinci Meclis, Evkaf Apartmanı, Ulus Meydanı, Ankara Kalesi, Tren Garı ve Kuğulu Park'tan kareler bulunuyor
Genel 13.10.2019, 11:27 13.10.2019, 20:08
ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), arşivlerindeki fotoğrafları Anadolu Ajansı (AA) ile paylaştı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM önünde ve kürsüde konuşma yaparken çekilen fotoğraflarının yanı sıra genç Cumhuriyet'in başkentinin en önemli tarihi dokularından Birinci Meclis, Evkaf Apartmanı, Ulus Meydanı, Ankara Kalesi civarı, Ankara Tren Garı ve Kuğulu Park'tan kareler de albümde bulunuyor.
Ankara Hipodromu'nda atlı ve yaya askerlerin resmi geçit töreni, Ulus Meydanı'nda öküzünü çeken Anadolu kadını, Anafartalar Caddesi ve Kale civarındaki sosyal hayat da fotoğraf karelerine yansıyor.
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