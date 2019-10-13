VEKAM Arşivi'nden az bilinen Ankara fotoğrafları

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), arşivlerindeki fotoğrafları Anadolu Ajansı (AA) ile paylaştı.

Cumhuriyet'in tanığı, medeniyetler beşiği Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla paylaşılan fotoğraflarda 1920-1940 yıllarına ait anlar yer alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM önünde ve kürsüde konuşma yaparken çekilen fotoğraflarının yanı sıra genç Cumhuriyet'in başkentinin en önemli tarihi dokularından Birinci Meclis, Evkaf Apartmanı, Ulus Meydanı, Ankara Kalesi civarı, Ankara Tren Garı ve Kuğulu Park'tan kareler de albümde bulunuyor.

Ankara Hipodromu'nda atlı ve yaya askerlerin resmi geçit töreni, Ulus Meydanı'nda öküzünü çeken Anadolu kadını, Anafartalar Caddesi ve Kale civarındaki sosyal hayat da fotoğraf karelerine yansıyor.