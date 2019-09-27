Venezuela'yı suçlamak isteyen Duque, BM'ye yanlış fotoğraf verdi
- Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, ELN militanlarının Venezuela'da ilkokullarda eleman kazanmak için faaliyet gösterdiğini iddia eden bir notla paylaştığı fotoğrafın daha önce Kolombiya'da çekildiği ortaya çıktı
BOGOTA (AA) - Venezuela'nın Kolombiyalı silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunu (ELN) desteklediği iddiasını Birleşmiş Milletlere (BM) ispatlamak isteyen Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, ülkesinde çekilmiş bir fotoğrafı Venezuela'da çekilmiş gibi sunduğu tespit edildi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek isteyen muhaliflere uzun süredir açık destek veren Kolombiya Devlet Başkanı Duque, sosyal medya hesabından, BM 74. Genel Kurulu'nda Venezuela'nın teröre destek verdiğine dair kürsüde dile getirdiği iddialara ilişkin belgeleri BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teslim ettiğini duyurdu.
Söz konusu belgelerin bazılarını da aynı hesaptan paylaşan Duque, ELN militanlarının Venezuela'da ilkokullarda eleman kazanmak için faaliyet gösterdiğini iddia eden bir notla da fotoğraf yayımladı.
El Colombiano gazetesi ise fotoğrafın bizzat kendi arşivlerine ait olduğunu duyurdu ve çekim yılını gösteren ekran görüntülerini yayımladı.
Kolombiya Devlet Başkanı Duque dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Venezuela'nın uluslararası terörizm ağı için bir bağlantı merkezi" olduğunu iddia etmiş, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise Duque'ye verdiği cevapta Kolombiya'nın "en fazla uyuşturucu üreten ve dağıtan ülke" olduğunu öne sürmüştü.
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