Venezuela'nın Tokyo Büyükelçisi'nin banka hesabının dondurulduğu iddiası

TOKYO (AA) - Venezuela'nın Tokyo Büyükelçisi Seiko Ishikawa, Japonya'daki banka hesabına erişim sağlayamadığını belirtti.

Büyükelçi Ishikawa, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, kendisinin, Japonya'daki diğer iki Venezuelalı diplomatın ve Japon vatandaşı olan eşinin ülkedeki banka hesaplarının dondurulduğunu söyledi.

Dondurulan hesapların hepsinin şahsi olduğuna işaret eden Ishikawa, büyükelçilik banka hesabının ise hala aktif olduğunu ifade etti.

Ishikawa, bu durumun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'nın ABD'deki tüm mal varlıklarını dondurma kararının bir yansıması gibi göründüğü değerlendirmesinde bulundu.

Hesaplarda geçen ay yaşanan sorunun ardından Dışişleri Bakanlığı ve banka ile irtibata geçtiğini belirten Ishikawa, "Bunun bizim için, bankanın aldığı kabul edilemez bir önlem, tek taraflı bir karar olduğunu çünkü her şeyden önce bu durumun ABD’de alınan bir kararın ülke dışında uygulanması olduğunu açıkladık." dedi.

Ishikawa, banka hesaplarında işlem yapamamaktan kaynaklı "büyük sorun" yaşadıklarını dile getirdi.



Japonya Dışişleri Bakanlığı ve banka yetkilileri, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

- Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıkları dondurulmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ağustos ayında, Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıklarını donduran başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

"Venezuela Devletinin Varlıklarının Dondurulması" başlığıyla yayımlanan kararnamede, "Venezuela'nın ABD'deki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edilmiştir; bunlar transfer edilemez, ihraç edilemez, geri çekilemez ya da ticareti yapılamaz." ifadesine yer verilmişti.

Venezuela yönetimini "ekonomik bir blokaj" altına alacağı belirtilen bu adımla Trump yönetimi, ABD'den Caracas ile yapılabilecek ekonomik işlemlerin önünü tamamen kesmiş oldu.

Öte yandan, aynı kararnameyle insani yardımlar hariç Venezuela yönetimindeki tüm yetkililerle yapılacak tüm işlemler de kısıtlandı.

ABD yönetimi, Venezuela'da kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhaliflere açık destek veriyor.

