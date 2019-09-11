Vergi dairesine terör saldırı davası

ANKARA (AA) - Bölücü terör örgütü PKK'nın Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığına 1 Şubat 2018'de gerçekleştirdiği, 2 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin davada mahkeme 3 sanığın adli kontrolle tahliyesine karar verdi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 5'i tutuklu 11 sanık ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından sanıklara söz verdi.

Terör eylemini Ersen Ertoğan ile planlayan firari sanık Suriye uyruklu Alan Chıkhmous'un kız kardeşi tutuklu sanık Amina Chıkhmous, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yaptığı savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek, "Abim evime geldi. Kaçak sigara paketlerini bıraktı. Hiçbir şeyden haberim yok." diye konuştu.

Tutuklu sanık Ali Anademi de Suriye'den geldikten sonra Türkiye'de "korsan taksicilik" yaptığını, birlikte yargılandığı sanıkları daha önce hiç görmediğini, terör saldırısıyla ilgisi olmadığını savundu. Suriye'de akrabalarının PKK/PYD'ye karşı savaşırken şehit olduklarını söyleyen Anademi, "Ben böyle bir hainlik yapamam." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklar Mohammad Sheıhk Nahhal, Mahmood Atıyye ve Abduljawad Almousa da tercüman eşliğinde verdiği savunmalarında olayla ilgilerinin bulunmadığını savunarak, tahliye talebinde bulundular.

Sanık ve avukatların beyanından sonra söz verilen duruşma savcısı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar, Ali Anademi, Abduljawad Almousa ve Mohammad Sheıhk Nahhal'ın adli kontrolle tahliyelerine hükmetti.

Ayrıca mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden



Ankara Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesine 1 Şubat 2018'de düzenlenen, 2 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamede, PKK elebaşlarının da aralarında olduğu 50 kişi yer aldı.



İddianamede saldırıyla Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ unsurlarının etkisiz hale getirilmesi için Türkiye'nin başlattığı operasyonun durdurulması ya da sekteye uğratılmasının amaçlandığına dikkat çekildi.



Sanıkların "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "terör amaçlı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "terör amaçlı resmi belgede sahtecilik ve terör amaçlı tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.



PKK elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın da sanık olarak yer aldığı iddianamedeki diğer sanıklar ise şunlar:



"Ali Haydar Kaytan, Ayfer Kordu, Elif Yıldırım, Engin Karaaslan, Fehman Hüseyin, Filiz Duman, Güleser Törün, Gülüşan Eksen, Gülüzar Tural, Hülya Oran, İsmail Özen, İzzettin İnan, Layika Gültekin, Mahmut Dora, Mehmet Tören, Mehmet Sait Sürer, Menafi Bayazit, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Nuriye Kesbir, Remzi Kartal, Rıza Altun, Sabri Ok, Sabriye İlgün, Salih Müslüm, Salman Kurtulan, Sultan Kocabey, Süleyman Şahin, Zübeyir Aydar, Abduljawad Almousa, Abdülselem Alp, Alan Chıkhmous, Ali Anadeni, Amina Chıkhmous, Endam Gül, Kevser Şaban, Mahmood Atıyye, Mehmet Kokan, Mohammad Sheıhk Nahhal, Reşad Kokan, Abdülmecit Mungan, Ali Anadany, Hussan Aldabo, Muhammed Eldibo, Necah Muhgan ve Omar Hellı."



Öte yandan bombalı çantayı vergi dairesine koyduktan sonra Suriye'ye kaçmak isterken yakalanan Ersen Ertoğan, gözaltındayken üzerindeki uyuşturucu maddeyi içerek "çoklu uyuşturucu madde kullanımı" nedeniyle zehirlenerek ölmüştü.



