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Vestel'den perakendede sıra dışı deneyim projesi

- 50 ütü, 22 el blenderı, 13 süpürge, 10 Mix& Go ve 6 saç kurutma makinesi ile kanat görünümde tasarlanan #UçuranTeknolojiler Instagram Noktası'nın ilki Zorlu Center Vestel Mağazası'nda kuruldu

Genel 03.09.2019, 13:21 03.09.2019, 15:51
Vestel'den perakendede sıra dışı deneyim projesi
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İSTANBUL (AA) - Vestel, müşterileri için sıra dışı bir deneyim alanı oluşturdu.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, marka, fiziksel mağazalarını dijital dünyayla buluşturuyor.

Zorlu Center Vestel Mağazasında 50 adet ütü, 22 adet el blenderı, 13 adet süpürge, 10 adet Mix&Go ve 6 adet saç kurutma makinesi ile kanat görünümde tasarlanan #UçuranTeknolojiler Instagram Noktası'nda çektikleri fotoğrafları paylaşan tüketiciler Kafe Vesto’dan kahve kazanıyor.

Projenin amacı perakendede online ve offline dünyalar arasındaki çizgiyi kaldırmak. Böylece Vestel, hem fiziksel mağazalarının online mecralardaki görünürlüğünü hem de mağazalardaki adım sayısını artırmak istiyor.

Müşterilerine keyif alacakları, akılda kalıcı bir alışveriş deneyimi sunmak isteyen Vestel, bu deneyimi gelecek dönemde diğer mağazalarına yaymayı hedefliyor.

Vestel müşterileri mağaza içindeki #UçuranTeknolojiler Instagram Noktası’nda çektikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden #uçuranteknolojiler hashtag’iyle paylaştıklarında Kafe Vesto’dan kahve kazanıyor.

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#vestel
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