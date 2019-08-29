Von der Leyen'in Bulgaristan ziyareti

SOFYA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı seçilen ve 1 Kasım'da göreve başlayacak olan Ursula von der Leyen, "Bulgaristan AB’nin çok önemli bir üyesidir." dedi.

Von der Leyen, Başbakan Borisov ile birlikte katıldığı ortak basın toplantısında, “Bulgaristan AB’nin çok önemli bir üyesidir." dedi.

Kendisine verilen destek için teşekkür eden Von der Leyen, AB Komisyonundaki komiser görevlerinin dağıtımını yapmadan önce üye ülkelerde bir dizi ziyaretlerde bulunduğunu belirtti.

Von der Leyen, "Güç birliğimizi toparlamak üzere farklı tutumların arasında uyum sağlamak zorundayız. Önümüzde büyük sınavlar var; demografik sorunlar, iklim değişiklikleri ve göç sorunu gibi." diye konuştu.