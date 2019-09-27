Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı cevap kağıtları erişime açıldı
- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı cevap kağıtları ve aday cevapları, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yayımlandı
Genel 27.09.2019, 15:34
ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2019-YDS/2) cevap kağıtları ve aday cevapları, internet üzerinden erişime açıldı.
Adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.
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