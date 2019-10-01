Yabancı yatırımcılar Bosna Hersek'ten memnun

SARAYBOSNA (AA) - ALDİJANA HADZİC - Bosna Hersek Yabancı Yatırımları Teşvik Ajansı (FIPA) Başkanı Gordan Milinic, ülkedeki yatırımcıların ülkeden memnun olmasının yeni yatırımcıların gelmesini de tetiklediğini belirterek, "Gelen yatırımcıların yüzde 80'den fazlası her yıl ülkedeki yatırımlarını büyütüyor. Kazandıkları karı da buraya yatırıyorlar." dedi.

Bosna Hersek'te 2006'dan beri yabancı yatırımcılarla doğrudan ilgilenen, yatırım alanlarını ve potansiyellerini tanıtan ve yatırımcıların taleplerini dinleyen FIPA, ülkeye yabancı yatırımcı çekme noktasında önemli bir rol üstleniyor.

AA muhabirine konuşan FIPA Başkanı Milinic, geçen yıl ülkeye yapılan doğrudan yatırım miktarının 800 milyon avro olduğunu aktararak, yabancı yatırımlar sıralamasında Avusturya'nın zirvede olduğunu ifade etti.

Kendilerine başvuran yatırımcılara sundukları 500'e yakın hazır proje olduğunu belirten Milinic, "Birlikte projeyi seçtikten sonra da yerinde incelemeler yapıyor ve tüm hukuki süreçte desteğimizi veriyoruz." diye konuştu.

Milinic, ülkedeki yabancı yatırımcı sayısının artmasının yenilerini de çektiğini ifade ederek, "Yatırımcı Bosna Hersek'ten memnun ve bu da yeni yatırımcıların gelmesini tetikliyor. Gelen yatırımcıların yüzde 80'den fazlası her yıl ülkedeki yatırımlarını büyütüyor. Kazandıkları karı da buraya yatırıyorlar." ifadelerini kullandı.

- FIPA her zaman yatırımcıların yanında

FIPA Yatırım Teşvikleri Daire Başkanı Nina Pobric, Bosna Hersek'in yatırım anlamında kolay bir ortam sunduğunu belirterek, "Bosna Hersek'teki iş gücü diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha ucuz. Ayrıca, yatırımcılar burada son derece katileli ve uzman ekiplerle çalışma imkanına da sahip." dedi.

Bosna Hersek'in bölgede en düşük enflasyon oranına sahip ülke olduğunun altını çizen Pobric, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yakın olmasının ve Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı güncellemesinin yabancı yatırımcılar için iyi bir fırsat olduğunu vurguladı.

Pobric, yatırımcıların en çok enerji, gıda ve tarım alanlarıyla ilgilendiğine dikkati çekerek, Bosna Hersek'in doğal güzelliklerinin turizm yatırımlarına da oldukça katkı sağladığını ifade etti.

FIPA Yatırım Destekleme Daire Başkanı Dika Mustafic Cokoja da faaliyete başladıkları günden beri her zaman yatırımcıların yanında olduklarını belirterek, yatırımcıların sorunlarını hükümete ileterek çözüm bulduklarını dile getirdi.

- FIPA'dan İzmir'deki fuara katılım

FIPA Basın Sözcüsü Jasmina Dzevlan ise 2016'dan beri Bosna Hersek'teki büyükelçiliklerle "Bosna Hersek'e Yatırım Yapın" temalı bir kampanya yürüttüklerini anlatarak, burada da temel amacın belli sektörlerde ülkeye yatırımcı çekmek olduğunu ifade etti.

Kampanyanın yürütülmesinde Türk medyasının da büyük katkı sağladığını hatırlatan Dzevlan, Bosna Hersek'te yatırım kapılarını açmaya olanak sağlayan birçok faaliyete de katıldıklarını aktardı.

Dzevlan, FIPA olarak 2020'de İzmir'de düzenlenecek 15. Uluslararası Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na da katılacaklarını hatırlattı ve bu fuarın 75 ülkeden 950 katılımcıya ev sahipliği yapacağına dikkati çekti.

Türkiye'nin Bosna Hersek'teki doğrudan yatırımlarının 200 milyon avro civarında olduğunu aktaran Dzevlan, Türkiye ve Türk yatırımcılarla iş birliğini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.