Yalova açıklarında 3.5'lik bir deprem daha!
- Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Genel 10.10.2019, 22:46 10.10.2019, 22:58
İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 22.32'de Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.
Deprem Yalova'ya 2,97 kilometre uzaklıkta ve 11,21 kilometre derinlikte meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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