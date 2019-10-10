Son Dakika
Yalova açıklarında deprem: İstanbul’da da hissedildi
Şanlıurfa Valisi Erin, “Terörün kökünü kazımak istiyoruz“
Barış Pınarı Harekatı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
YPG/PKK sivilleri hedef alıyor
Akçakale'ye havan mermisi düştü
"Barış Pınarı Harekatı’nda 109 terörist etkisiz hale getirildi"

Yalova açıklarında deprem: İstanbul’da da hissedildi

Yalova açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Genel 10.10.2019, 20:17 10.10.2019, 20:41
Yalova açıklarında deprem: İstanbul’da da hissedildi

Yalova açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Marmara Denizi’nde Yalova açıklarında saat 19.52’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da da hissedildi.

YALOVA AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN DEPREM İSTANBUL’DA DA HİSSEDİLDİ

Yalova açıklarında saat 19.52’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da da hissedildi.

Yalova açıklarında saat 19.52’de deprem meydana geldi. AFAD, depremin 4.0 büyüklüğünde 10 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Deprem İstanbul’da da hissedildi.

(İHA)

Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 12:41
İkindi 15:50
Akşam 18:24
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@