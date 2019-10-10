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Yalova açıklarında deprem: İstanbul’da da hissedildi
Yalova açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Genel 10.10.2019, 20:17 10.10.2019, 20:41
Yalova açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Marmara Denizi’nde Yalova açıklarında saat 19.52’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da da hissedildi.
Yalova açıklarında saat 19.52’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da da hissedildi.
Yalova açıklarında saat 19.52’de deprem meydana geldi. AFAD, depremin 4.0 büyüklüğünde 10 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Deprem İstanbul’da da hissedildi.
(İHA)
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