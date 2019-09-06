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Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu

- Meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü, saklandığı adreste yakalandı

Genel 06.09.2019, 18:45 06.09.2019, 19:01
Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu
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YALOVA (AA) - Yalova'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, KHK ile meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama müzekkeresi ile aranan firari eski emniyet müdürü E.D'nin saklandığı adresi tespit etti.

Aadrese operasyon düzenleyen ekipler, E.D'yi gözaltına aldı, dijital materyallere el koydu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

#Emniyet müdürü #FETÖPDY Operasyonu #yalova
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