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Yalova Valisi Erol'dan deprem sonrası açıklama
- Yalova Valisi Muammer Erol: - "İlimizde meydana gelen depremin ardından herhangi bir hasar ve olumsuzluk yaşanmamıştır"
Genel 10.10.2019, 21:09 10.10.2019, 21:31
YALOVA (AA) - Yalova Valisi Muammer Erol, Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar ve olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.
Bu arada deprem sonrasında panik yaşayan vatandaşların, evlerinden çıkarak güvenli bölgelere geldiği görüldü.
Esnaf Ömer Temel, deprem sırasında iş yerinin kapısında arkadaşlarıyla sohbet ettiğini anlatarak, "İnsanlar, 'deprem oluyor' diye bağırıp çığlık çığlığa dışarıya çıktı. Kısa süreli oldu ancak etkisini hissettik." diye konuştu.
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