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Yalova’da 4 büyüklüğündeki deprem korkuttu

Yalova’da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Bu depremi 3.3 ve 3.4 şiddetindeki 2 deprem daha izledi.

Genel 10.10.2019, 20:54 10.10.2019, 21:22
Yalova’da 4 büyüklüğündeki deprem korkuttu

(Saim Çotuk/İHA)

Yalova’da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Bu depremi 3.3 ve 3.4 şiddetindeki 2 deprem daha izledi.

Merkez üssü Yalova’nın Marmara Denizi açıkları olan 4.0 büyüklüğündeki deprem Yalovalıları korkuttu. Evlerini terk eden vatandaşlar sokaklarda bekledi. Oldukça korktuklarını ifade eden vatandaşlar sarsıntının çok sert olduğunu dile getirdi. Yaşanan bu depremi yine merkez üssü Yalova’nın Marmara Denizi açıkları olan 3.3 ve 3.4 büyüklüğündeki 2 sarsıntı daha izledi. Çevre illerden de hissedilen depremlerde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

VALİ: HASAR YOK

Yalova Valisi Muammer Erol, Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar ve olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4,0 büyüklüğündeki depremin ardından kurumlarla irtibat halinde olduklarını vurgulayarak, "İlimizde meydana gelen depremin ardından herhangi bir hasar ve olumsuzluk yaşanmamıştır." dedi.

Bu arada deprem sonrasında panik yaşayan vatandaşların, evlerinden çıkarak güvenli bölgelere geldiği görüldü.

Esnaf Ömer Temel, deprem sırasında iş yerinin kapısında arkadaşlarıyla sohbet ettiğini anlatarak, "İnsanlar, 'deprem oluyor' diye bağırıp çığlık çığlığa dışarıya çıktı. Kısa süreli oldu ancak etkisini hissettik." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#yalova #deprem
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