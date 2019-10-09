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Yalova'da "mevlit okutma" bahanesiyle dolandırıcılık
- Yaşlı bir kişiyi mevlit okutup yardım dağıtacağı bahanesiyle dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Genel 09.10.2019, 17:49
YALOVA (AA) - Yalova'da yaşlı bir adamı, oğlunu tanıdığını söyleyerek mevlit okutup yardım edeceği bahanesiyle dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Mesire Yolu Sokağı'nda 82 yaşındaki Ş.T'den, "Oğlunu tanıyorum. Mevlit okutacağım, yardım dağıtacağım." diyerek bin lirasını alan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Şüpheliyi Kocaeli'de yakalayan polisler, yapılan üst aramasında bin lirayı ele geçirdi.
T.G, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Ekipler, parayı sahibine teslim etti.
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