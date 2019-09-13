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Yanan çadırda ceset bulundu
- Gaziosmanpaşa'da arazideki çadırda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, çadırın içinde bir ceset buldu
Genel 13.09.2019, 00:42
İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da çadırda çıkan yangında bir kişinin cesedine ulaşıldı.
Fevziçakmak Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde boş arazide bir çadırın yandığını gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yanan çadırı kontrol eden ekipler, bir kişinin cesedini buldu.
İnceleme sonrası ceset, İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Hayatını kaybeden kişinin ölüm sebebinin otopsiyle tespit edileceği belirtildi.
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