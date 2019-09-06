Son Dakika
Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü
CIP Travel Antalyaspor tur peşinde
Muğla'da 42 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Ziya Selçuk Nevşehir'de
Pakistan'da trafik kazası: 9 ölü
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Adana'da
Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Barajda kaybolan adamında cansız bedenine ulaşıldı
New York İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu caddede bomba alarmı
ABD Kübalı göçmenlerin ailelerine gönderdiği paraya kısıtlama getirdi

Yangında kurtarılan güvercinine öpüp sarıldı

- Edirne'de bir kadın, yangında kafesten son anda kurtarılan güvercinlerine sarılarak öptü

Genel 06.09.2019, 19:22
Yangında kurtarılan güvercinine öpüp sarıldı
banner63

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kadın, güvercinlerinin yangında kafesten kurtarılmasının sevincini yaşadı.

Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde bir arsada at bakılan baraka ve yanındaki güvercin kafesinde, çocukların ateşle oynaması sonucu yangın çıktı.

Vatandaşlar, kafesin kapısını açarak güvercinleri kurtardı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu baraka kullanılamaz hale geldi, kafesteki bir güvercin yavrusu telef oldu.

Bu arada bir kadın, yangında kafesten son anda kurtarılan güvercinlerine sarılarak öptü.

Kadın, güvercinlerinin kurtarılmasının sevincini yaşadı.


#edirne #güvercin #Keşan #yangın
Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
İmsak 04:46
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:29
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@