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Yaralı leylekle 250 kilometre yolculuk

Konya'daki duruşmasından dönerken yolda yaralı halde bulduğu leyleği aracına alan Adanalı avukat, 250 kilometre yolculuktan sonra leyleği tedavi için Adana'da barınağa teslim etti.

Genel 30.09.2019, 14:19 30.09.2019, 15:02
Yaralı leylekle 250 kilometre yolculuk

ADANA (AA) - Konya'daki duruşmadan dönerken yolda yaralı halde bulduğu leyleği aracına alan Adanalı avukat, 250 kilometre yolculuğun ardından leyleği tedavi için yetkililere teslim etti.

Adana Barosu avukatı Mehmet Aydın, Konya'da görülen bir davanın duruşmasından dönerken yolda yaralı bir leylek olduğunu fark etti.

Leyleği aracına alan Aydın, 250 kilometre birlikte yolculuk yaptığı yaralı hayvanı, Adana Büyükşehir Belediyesinin hayvan barınağına teslim etti.

Avukat Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolda gördüğü leyleğin uçamadığını ve yaralı olduğunu fark ettiğini, duruma çok üzüldüğünü dile getirdi.

Aydın, şunları söyledi:

"Leyleği kucağıma alıp, aracımın ön koltuğunun aşağısına koydum. Tedavi edilmesi için Konya'da birkaç yeri aradım, cevap alamayınca leyleği o halde bırakmak istemedim. Leylekle 250 kilometre birlikte arkadaşlık yaptık. Çok usluydu, birlikte müzik bile dinledik. Karnı açtı, hamsi balığı aldım. Daha sonra hayvan barınağına tedavi için bıraktım. Ölmesin diye yaptım, o da bir can. Gördüğüm yerde bıraksam ölürdü. Yaşaması için elimden geleni yaptım. Bir canı kurtardığım için gayet mutluyum içim rahat."

Aydın, tedavi altındaki "yol arkadaşı" leyleği önümüzdeki günlerde ziyaret edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#adana #leylek #konya
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