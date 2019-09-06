“Yaratıcı şehirler“ İstanbul'da buluşacak
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Yıllık Konferansı Haziran 2021'de İstanbul'da gerçekleşecek
İSTANBUL (AA) - Her yıl yaratıcı bir şehrin ev sahipliğinde gerçekleştirilen UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Yıllık Konferansı, Haziran 2021'de İstanbul'da yapılacak.
İstanbul Tasarım Bürosundan yapılan açıklamaya göre, XIII UNESCO Yıllık Konferansı, 10-15 Haziran 2019 tarihleri arasında İtalya'nın Fabriano kentinde gerçekleştirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan İstanbul Tasarım Bürosu ile İnfoloji Yönetim Danışmanlığının ortak taahhütleri ile İstanbul, başvuru yapılan Kore Cumhuriyeti Bucheon, Ukrayna Lviv ve Kolombiya Medellin kentlerini geride bıraktı.
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Yıllık Konferansları her yıl bir yaratıcı şehrin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Toplantı, dünyanın dört bir yanından şehirler arasındaki bağları güçlendirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor ve genişletilmiş, dengeli bir ağın stratejik hedeflerini tanımlamak için platform görevi görüyor.
Konferans için 80’den fazla ülkeyi temsilen 180'i aşkın önemli şehrin belediye başkanı ve üst düzey yöneticileri İstanbul'da buluşacak.
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