Son Dakika
Futbol: 19 Yaş Altı Federasyon Kupası
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
TCMB döviz kurları
TSPB'nin bireylere yönelik panellerinin ilk durağı Edirne
Kore Yarımadası Lingling Tayfunu'na hazırlanıyor
“Sektörümüz için 20 yıldır aynı heyecan ve kararlılıkla çalışıyoruz”
TEB’le yeni tanışan müşterilere “Hoş Geldin” faizli kredi
Coca-Cola, UEFA EURO 2020’nin resmi sponsoru oldu
Anadolu Efes'e sosyal sorumluluk ödülü

“Yaratıcı şehirler“ İstanbul'da buluşacak

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Yıllık Konferansı Haziran 2021'de İstanbul'da gerçekleşecek

Genel 06.09.2019, 14:18 06.09.2019, 15:02
“Yaratıcı şehirler“ İstanbul'da buluşacak
banner63

İSTANBUL (AA) - Her yıl yaratıcı bir şehrin ev sahipliğinde gerçekleştirilen UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Yıllık Konferansı, Haziran 2021'de İstanbul'da yapılacak.

İstanbul Tasarım Bürosundan yapılan açıklamaya göre, XIII UNESCO Yıllık Konferansı, 10-15 Haziran 2019 tarihleri arasında İtalya'nın Fabriano kentinde gerçekleştirildi.

Toplantıya İstanbul Tasarım Şehri bu yıl ikinci kez katıldı. Başvuru formu üzerinden hazırlanan sunumu, 14 Haziran'da İstanbul Tasarım Bürosu Koordinatörü ve İnfoloji Genel Müdürü Dr. Muhammed Attila Sevim yaptı. Sevim'in Fabriano'da yaptığı sunumla 72 farklı ülke 175 farklı şehir belediye başkanı ve üst düzey yöneticilerinin oyu ile İstanbul, gelecek toplantıda ev sahibi olma hakkını kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan İstanbul Tasarım Bürosu ile İnfoloji Yönetim Danışmanlığının ortak taahhütleri ile İstanbul, başvuru yapılan Kore Cumhuriyeti Bucheon, Ukrayna Lviv ve Kolombiya Medellin kentlerini geride bıraktı.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Yıllık Konferansları her yıl bir yaratıcı şehrin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Toplantı, dünyanın dört bir yanından şehirler arasındaki bağları güçlendirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor ve genişletilmiş, dengeli bir ağın stratejik hedeflerini tanımlamak için platform görevi görüyor.

Konferans için 80’den fazla ülkeyi temsilen 180'i aşkın önemli şehrin belediye başkanı ve üst düzey yöneticileri İstanbul'da buluşacak.

 

#İstanbul Tasarım Bürosu #UNESCO #Yaratıcı Şehir
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
İmsak 04:46
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:29
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@