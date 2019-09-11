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Yardım etme bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya'da ATM'den para çekmeye çalışan turistlerin kredi kartından yardım etme bahanesiyle kendilerine ait pos cihazlarıyla para çektikleri öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Genel 11.09.2019, 14:24 11.09.2019, 15:42
Yardım etme bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya'da ATM'den para çekmeye çalışan turistlerin kredi kartından yardım etme bahanesiyle kendilerine ait pos cihazlarıyla para çektikleri öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'ndeki çeşitli otellerde tatil yapan bazı turistler, ATM'lerden para çekmeye çalıştıkları sırada yanlarına gelen bazı kişilerin kendilerine yardım etme bahanesiyle kredi kartlarından para çektiğini öne sürerek, jandarmaya şikayette bulundu.

ATM ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, A.D, M.A.T. ve Ş.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin otomobilinde pos cihazı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D. ile M.A.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#antalya #dolandırıcılık #Ilıca Mahallesi #Kredi kartı #manavgat #turist
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