Yardım gemisi kaptanından AB'ye göçmen tepkisi

BRÜKSEL (AA) - Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri, İtalyan güvenlik güçlerinin engellemelerine rağmen Lampedusa Adası'na bıraktığı için cezalandırılan Alman gemi kaptanı Carola Rackete, Avrupa Birliği'nin (AB) göç politikasına tepki gösterdi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesine (LIBE) hitap eden Rackete, AB'nin göç politikasının sorunu "dışarıda tutmaya" odaklandığını ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Lampedusa Adası'na getirdiği göçmenlerle ilgili konuşan Rackete, "Karşılamada, zor durumda ve perişan insanları değil de sanki vebalı bir grup insanı taşıyan bir gemiyi getirmişim gibi davrandılar." ifadesini kullandı.

- "AB ihtiyacımız olduğunda neredeydi"

Rackete, "AB kurumları limana yaklaştıktan sonra ilgi göstermeye başladı ancak gerçekten ihtiyacımız olduğunda neredeydiniz? Neden yasal ve diplomatik yollara başvurmadınız?" sorusunu yöneltti.

- Carola Rackete olayı

Alman STK Sea Watch, 12 Haziran'da Akdeniz'de 53 düzensiz göçmeni kurtararak kendisine ait Hollanda bayraklı ve Alman Carola Rackete'nin kaptanlığını yaptığı Sea Watch 3 gemisine almıştı.

Kaptan Rackete, gemiyi, 17 gün denizde beklettikten sonra tüm engellemelere rağmen Lampedusa Limanı'na yanaştırmıştı.

Hakkında adli süreç başlatılan ve Agrigento Savcılığınca Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalya'ya getirmek ve Lampedusa Adası'ndaki limana giriş sırasında sahil güvenlik botunun engellemelerine karşı gelerek askerlerin hayatını riske atmakla suçlanan Rackete, ön soruşturma hakimince serbest bırakılmış, daha sonra ifadesi alındıktan sonra ülkesine dönmüştü.

Akdeniz’in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi son yıllarda Afrika’dan Avrupa’ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.