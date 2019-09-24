Yargıtay: "FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik adli işlemler, hukuk çerçevesinde özenle yapılmaktadır"
Yargıtay, Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik devam eden mücadeleye ilişkin açıklama yayımladı.
Yargıtay, Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik devam eden mücadeleye ilişkin açıklama yayımladı.
Yargıtay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yargıtay, 15 Temmuz Hain Darbe Girişi’minin hemen akabinde, FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak güçlü bir refleks göstermiş, söz konusu örgüt ile iltisaklı olan üyelerini Yargıtaydan uzaklaştırmıştır. Bu kapsamda, disiplin işlemleri sonucunda ilk aşamada, Yargıtay Kanununun m.19 ve m.43/son hükümleri uyarınca 106 kişi hakkında en ağır disiplin cezası olan ve ihraç anlamına gelen ’çekilmeye davet’ yaptırımı uygulanmış; içlerinde firari olanlar, ceza soruşturması devam edenler ve kendi istekleri ile emekli olanlar da dahil olmak üzere, bu süreçte genel toplam itibarıyla 141 kişinin Yargıtay ile ilişiği kesilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
"FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK ADLİ İŞLEMLER, HUKUK ÇERÇEVESİNDE BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE VE ÖZENLE YAPILMAKTADIR"
Yargıtay Başkanlığına yapılan şikayetlerin titizlikle incelendiği ve gereğinin yapıldığı aktarılan kamuoyu açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Yargıtay Başkanlığına çeşitli kanallardan intikal eden tüm şikayet ve ihbarlar büyük bir titizlikle incelenmekte ve gereği yapılmaktadır. Son günlerde bazı medya kuruluşları tarafından dile getirilen yorumlar ile ilgili olarak söz konusu iddiaların Yargıtaya intikal etmesi üzerine, Yargıtay Kanununun m.43,I-IV hükümleri uyarınca gecikmeksizin muhakkik tayin edilerek tüm deliller toplanmış ve gerekli soruşturma yapılmış olup, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından anılan suçlara ilişkin Yargıtay içtihatları doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu işlem yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Yukarıda açıkça görüldüğü üzere, FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik adli işlemler, hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle ve özenle yapılmaktadır. Geçmişi, görev anlayışı ve duruşu itibarıyla başından beri FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyelerine yönelik soyut ve mesnetsiz iddialar, bu konuda büyük bir fedakârlıkla görev yapan Yargıtay mensuplarının kararlı duruşunu etkilemeyecektir."(İHA)
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