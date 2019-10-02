Yargıtayda seçim
- Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanlığına yeniden Mehmet Mutlu seçildi
ANKARA (AA) - Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanlığına yeniden Mehmet Mutlu seçildi.
Yargıtaydan yapılan açıklamaya göre, Mutlu'nun görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 7. Ceza Dairesi Başkanlığı için seçim yapıldı.
Kütahya'da 1957'de dünyaya gelen Mutlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1979'da bitirdi. Kütahya hakim adayı olarak mesleğe başlayan Mutlu, sırasıyla Çivril Hakim Yardımcılığı, Artvin, Şiran, Karacabey hakimliği, Şanlıurfa, Muğla, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Mutlu, 2004'te Yargıtay üyesi olurken, 2011'de ilk kez, 2015'te ikinci kez Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi. Fransızca bilen Mutlu, evli ve iki çocuk babası.
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