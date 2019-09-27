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Yasa dışı bahis operasyonu

- Samsun ve Sinop'ta gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı

Genel 27.09.2019, 19:41
Yasa dışı bahis operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun ve Sinop'ta düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunu işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda şüpheli 7 kişiyi tespit eden ekipler, bu kişilerin banka hesaplarında yaklaşık 7 milyon lira hesap hareketi bulunduğunu, 11 ilde ikamet eden 120 kişinin de hesaplara bahis parası yatırdığını belirledi.

Samsun ve Sinop'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda ise silah, pos cihazı ve hesap pusulaları ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hekimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli ise salıverildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2 zanlının daha yakalanması için çalışma yapılıyor.

#İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi #samsun #sinop #yasa dışı bahis
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