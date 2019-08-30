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Yaşlılardan Atatürk büstü boyama etkinliği

- Muğla'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla, Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde, Atatürk büstü boyama etkinliği gerçekleştirildi

Genel 30.08.2019, 16:33
Yaşlılardan Atatürk büstü boyama etkinliği
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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Büyük Taarruzu Anma" konulu atölye çalışması kapsamında, Atatürk büstü boyama etkinliği düzenlendi.

Kentteki 60 yaş üzeri insanların sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla oluşturulan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'ndeki etkinlik, 20'şer kişilik 3 grupta yapıldı.

Bazı üyelerin torunlarının da katıldığı etkinlikte, önceden kalıplara dökülen büstler boyandı.

Nilüfer Caner 100 Yaş Evi birim görevlisi Mehmet Deveci, yaptığı açıklamada, evin geçen yıl açıldığını belirtti.

"Zafer Bayramı" konulu Atatürk seramik boyama çalışması yaptıklarını belirten Deveci, bugüne kadar hobi faaliyetleri, sosyal projeler ve aktiviteler ile kültürel etkinlikler olmak üzere 108 etkinlik gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bünyelerinde 908 üyenin bulunduğunu ifade eden Mehmet Deveci, "Günlük ortalama 250-300 kişi aktif olarak burayı kullanıyor, buradan yararlanıyor. Bugünkü çalışma sonunda üyelerimiz boyadıkları Atatürk büstlerini hatıra olarak saklayabilecek. Ayrıca birden fazla boyama yapanlar yakınlarına da hediye edebilecekler." diye konuştu.

Üyelerden Güler Yerli ise Atatürk büstleri seramik boyama çalışmasını arkadaşlarına hediye edeceklerini dile getirdi.

Nilgün Yayla da 5 aydır üye olduğu Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde değişik etkinliklere katıldığını ve mutlu olduğunu kaydetti.

#Atatürk #Atatürk büstü seramik boyama #Boyama #büst #Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü #muğla #Nilüfer Caner 100 Yaş Evi
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