Son Dakika
Beyin kanaması geçiren asker şehit oldu
İnternet’ten tatil aldı, hayatının şokunu yaşadı
Japonya Tapah Tayfunu’na teslim: 400 uçuş iptal edildi
İstanbul’da motosikletle trafikte terör estiren magandalar yakalandı
Yurtta hava durumu: 22 Eylül 2019
Sefaköy D-100 karayolu Topkapı istikametinde iki araç çarpıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı
Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
ABD’deki Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için uzun kuyruk oluşturdu
Albayrak "Fark yapacağımız maçtan 1 puan aldık"

Yatağan arenasında boğa yarışları toz-duman

Muğla ve Aydın’ın kültürünün bir parçası olan boğa güreşlerine 35 derece sıcağa rağmen binlerce vatandaş izliyor. Boğalar arenada adeta tozu dumana katarken, zaman zaman kazalar da meydana geliyor.

Genel 22.09.2019, 21:59 22.09.2019, 22:51
Yatağan arenasında boğa yarışları toz-duman
banner63

Muğla ve Aydın’ın kültürünün bir parçası olan boğa güreşlerine 35 derece sıcağa rağmen binlerce vatandaş izliyor. Boğalar arenada adeta tozu dumana katarken, zaman zaman kazalar da meydana geliyor.

Bu yıl Yatağan Belediyesi tarafından ilk defa düzenlenen boğa güreşlerine 140’a yakın boğa katılırken, 5-6 bine yakın izleyici de güreşleri ilgiyle izledi. Güreşlerde rakibinden kaçan boğalar ve saha görevlileri arasında ilginç görüntüler ortaya çıkarken, iki vatandaş yaralandı.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, seçim öncesi Yatağan’daki boğa sahiplerinden gelen talep üzerine bu yıl ilk defa boğa güreşi düzenlediklerini söyledi. Toksöz, “Bu yıl birincisini düzenledik. Bundan önce Akgedik köyümüz adına düzenlenmiş bir boğa güreşi vardı. Bugün yapılan boğa güreşi de Yatağan Belediyesi adına düzenlediğimiz ilk boğa güreşimiz oldu” dedi.

(İHA)

#boğa yarışları #Yatağan arenası
Yorumlar (0)
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 23 Eylül 2019
İmsak 05:06
Güneş 06:29
Öğle 12:46
İkindi 16:11
Akşam 18:53
Yatsı 20:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Denizlispor 5 8
5. Çaykur Rizespor 5 8
6. Galatasaray 5 8
7. Malatyaspor 5 7
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@