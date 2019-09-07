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Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:...

Genel 07.09.2019, 11:06
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,08 0,71 52,11 Özderici GMYO 1,07 0,80 33,75 Adese Alışveriş Ticaret 1,85 1,47 25,85 Yataş 6,14 5,47 12,25 Türk Traktör 39,00 34,76 12,20 Migros Ticaret 20,56 18,45 11,44 Göltaş Çimento 11,71 10,52 11,31 Bera Holding 2,02 1,84 9,78 Odaş Elektrik 1,69 1,54 9,74 Anadolu Grubu Holding 14,00 12,80 9,37 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Efes 23,72 25,58 -7,27 Pegasus 65,95 70,90 -6,98 Koza Altın 64,30 68,40 -5,99 Koza Madencilik 7,80 8,18 -4,65 İpek Doğal Enerji 5,93 6,09 -2,63 Enka İnşaat 5,67 5,80 -2,24 Sabancı Holding 8,68 8,77 -1,03 Tekfen Holding 20,56 20,72 -0,77 TAV Havalimanları 23,42 23,60 -0,76 Ford Otosan 58,50 58,75 -0,43 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 5.371.599.955 Garanti Bankası 4.475.372.096 Aselsan 2.454.061.775 T. Halk Bankası 1.718.018.233 Akbank 1.363.363.978 Petkim 1.299.193.941 Vakıflar Bankası 1.120.100.646 Pegasus 1.090.573.450 İş Bankası (C) 1.081.148.298 Kardemir (D) 1.079.066.910


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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#Yatırımcı rehberi (10)
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