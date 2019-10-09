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Yatsı namazı ezanı öncesi camilerde sela okundu

- İstanbul'daki camilerde Barış Pınarı Harekatı için camilerde yatsı ezanı öncesi sela okundu

Genel 09.10.2019, 20:48 09.10.2019, 22:00
Yatsı namazı ezanı öncesi camilerde sela okundu

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla Barış Pınarı Harekatı için İstanbul'daki camilerde yatsı ezanı öncesi sela okundu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na Diyanet İşleri Başkanlığından da destek geldi.

Verilen talimatla İstanbul'daki tüm camilerde yatsı ezanı öncesi sela okundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Sela #istanbul #Barış Pınarı Harekatı
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