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Yavru ayı köpeklerle bir oldu, ortalığı birbirine kattı
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde yavru ayının köpeklerle birlikte sokakta koşuşturması güvenlik kameralarına yansıdı.
Genel 25.09.2019, 11:50
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde yavru ayının köpeklerle birlikte sokakta koşuşturması güvenlik kameralarına yansıdı.
İlçe esnaflarından Eyüphan Zararsız yaptığı açıklamada "Çamlıhemşin ilçemiz hayvanları seven bir ilçe. Bunun için ayılar arası sıra bizi ziyarete geliyorlar. Geçen gün ilçe merkezine geldi, köpeklerimiz de bu hayvanlara hiçbir zarar vermiyorlar. Sonra da ilçeden uğurladılar" ifadelerini kullandı.(Hasan Fehmi Demir/İHA)
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