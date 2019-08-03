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Yayla dönüşü önlerine çıkan ayı ailesini görünce şaşkınlık yaşadılar

Trabzon’un Araklı ilçesi Pazarcık Yaylası’ndan dönen iki arkadaşın araçla yolda giderken önlerine çıkan bir anne ayı ve 3 yavrusu ilginç görüntüler oluşturdu.

Genel 03.08.2019, 09:31 03.08.2019, 10:20
Yayla dönüşü önlerine çıkan ayı ailesini görünce şaşkınlık yaşadılar

Trabzon’un Araklı ilçesi Pazarcık Yaylası’ndan dönen iki arkadaşın araçla yolda giderken önlerine çıkan bir anne ayı ve 3 yavrusu ilginç görüntüler oluşturdu.

Ersin Eşkin ve Samet Sarı Pazarcık Yaylası’ndan araçları ile dönerken yolda 4 bireyden oluşan ayı ailesi ile karşılaştılar. Araçları gören anne ayı ve 3 yavrusu hızla yolda koşmaya ve kaçmaya başlarken, Eşkin ve Sarı o anları cep telefonları ile kayıt altına aldılar. İki arkadaşın korku ve heyecanları konuşmalarına yansırken, önce anne ayı ve bir yavrusu daha sonra da diğer iki kardeş ayı yoldan çıkarak ormanlık alanda izlerini kaybettirdiler.

(Yusuf Genç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Pazarcık Yaylası #Trabzonun Araklı ilçesi #Yayla dönüşü önlerine çıkan ayı ailesini görünce şaşkınlık yaşadılar
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