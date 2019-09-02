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Yaylada kaybolan 6 kişi sağ olarak bulundu
- Rize Valisi Kemal Çeber: - "Kendilerinden haber alınamayan 1'i çocuk 6 kişiye, İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşıldı"
Genel 01.09.2019, 21:49
RİZE (AA) - Rize'de sağanak nedeniyle mahsur kaldıkları yaylada kaybolan 1'i çocuk 6 kişiye ulaşıldı.
Öte yandan Çeber, 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.
Rize'de 30 Ağustos Cuma günü öğleden sonra Handüzü Yaylası'na giden biri çocuk 6 kişi, bölgede balık tutmak ve kamp yapmak için Paşaçukuru Deresi bölgesine inmiş, sağanak yağışın ardından da derenin yükselmesiyle cumartesi günü mahsur kaldıklarını bildirerek, yetkililerden yardım istemişti. Ancak bu kişilerle daha sonra telefonlarının şarjı bitmesi üzerine irtibat kesilmişti.
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