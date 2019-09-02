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Yaylada kaybolan 6 kişi sağ olarak bulundu

- Rize Valisi Kemal Çeber: - "Kendilerinden haber alınamayan 1'i çocuk 6 kişiye, İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşıldı"

Genel 01.09.2019, 21:49
Yaylada kaybolan 6 kişi sağ olarak bulundu

RİZE (AA) - Rize'de sağanak nedeniyle mahsur kaldıkları yaylada kaybolan 1'i çocuk 6 kişiye ulaşıldı.

Rize Valisi Kemal Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, cuma günü öğle saatleri itibarıyla Küçükçayır köyü Paşaçukuru Deresi mevkisinde vadiye girerek kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan 1'i çocuk 6 kişiye, İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşıldığını belirtti.

Öte yandan Çeber, 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Rize'de 30 Ağustos Cuma günü öğleden sonra Handüzü Yaylası'na giden biri çocuk 6 kişi, bölgede balık tutmak ve kamp yapmak için Paşaçukuru Deresi bölgesine inmiş, sağanak yağışın ardından da derenin yükselmesiyle cumartesi günü mahsur kaldıklarını bildirerek, yetkililerden yardım istemişti. Ancak bu kişilerle daha sonra telefonlarının şarjı bitmesi üzerine irtibat kesilmişti.


#Rize
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