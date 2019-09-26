ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca, vatandaşlar, kış hazırlığı içindeki terör örgütüne ilişkin uyarılarak, "Yaylada Yaşam Malzemesi Bırakma, Bilmeden Teröre Destek Olma" sloganıyla seferberlik başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince yürütülen etkili operasyonlar sonucu tedarik süreçleri kopan ve malzeme temininde ciddi sıkıntılar yaşayan, hayvanlar için bırakılan kuru ekmekleri bile toplamaya çalışan terör örgütünün en önemli önceliğini, kış aylarında yetecek miktarda erzak ve yaşam malzemesi temin etmek ve bunları belirlenen alanlara saklamak oluşturuyor.

Yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla, terör örgütünün bu ihtiyacını, yayla evleri başta olmak üzere yazlık veya kışlık evlerle diğer barınma alanlarında bırakılan malzemelerden karşılayabileceği göz önünde bulundurularak, İçişleri Bakanlığınca "Yaylada Yaşam Malzemesi Bırakma, Bilmeden Teröre Destek Olma" sloganıyla seferberlik başlatıldı.

Vatandaşların teröre karşı yürütülen mücadeleye etkin desteğini artırmak amacıyla başlatılan seferberlik kapsamında, Bakanlık tarafından dün Tarım ve Orman Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 39 il valiliğine (Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Van, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Giresun ve Ordu) "Yayla ve Meralarda Güvenlik Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.

- Vatandaşlar bilgilendirilecek

Genelgede; kolluk kuvvetlerince konuya ilişkin önleyici tedbirlerin artırılacağı, vali ya da kaymakamlar başkanlığındaki halk veya muhtar toplantılarında konuya ilişkin uyarılar yapılacağı kaydedildi. İl veya ilçe müftülükleri ile koordinasyon içinde cuma hutbesinde vatandaşların bilgilendirileceği, konuya ilişkin el ilanının kolluk kuvvetlerince camilerde, kıraathanelerde, köy odalarında ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda dağıtılacağı, ayrıca yaylalarda yaşayan tüm vatandaşlara tek tek tebliğ edileceği belirtildi.

Ayrıca yerleşim yerine bağlı yaylası olan köylerde, mahallelerde görev yapan öğretmen, muhtar, imamlar aracılığıyla, terör örgütünün ulaşabileceği evlerde, barınma yerlerinde hiçbir şekilde erzak, yaşam malzemesi bırakılmaması konusunda vatandaşların uyarılmasının sağlanacağı, valilik ya da kaymakamlık resmi internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında, aynı zamanda yerel basın veya yayın organları aracılığıyla konunun kamuoyunda duyurulacağı bildirildi.