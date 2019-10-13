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Yelkenliler "sevgi çemberi" oluşturdu

- Muğla'nın Marmaris ilçesinden denize açılan 43 yelkencinin, tekneleriyle Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaptıkları gösteri beğeni topladı

Genel 13.10.2019, 10:12
Yelkenliler

ANTALYA (AA) - Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneği (DADDralli) üyesi 43 yelkenci, Avrupa Hareket Haftası kapsamında denizde "sevgi çemberi" oluşturdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinden denize açılan 43 yelkenli tekne, Antalya'nın Kumluca ilçesine geldi.

Denizde tekneleriyle çember oluşturan ve buna "sevgi çemberi" adını veren yelkencilerin gösterisi beğeni topladı. Yelkencileri, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu "Romoco" yelkeninden, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de "Ozi" yelkeninden telsiz aracılığıyla selamladı.

Her iki belediye başkanı, ilçe halkına yaşattıkları bu güzellikten dolayı yelkencilere teşekkür etti.

Kumluca Belediye Başkanı Köleoğlu, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de denizlerin kıymetinin daha fazla bilinmesi, temiz bir deniz, temiz bir doğa, sağlıklı gelecek nesiller sloganıyla bu güzelliklerin gelecek nesillere taşınması gerektiğinin altını çizdi.

Denizlerin kıymetini bilmek, kirletmemek, denizlerden daha fazla faydalanabilmek amacıyla yapılan bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu vurgulayan Köleoğlu, "Yelkencilerimiz bizi çok mutlu etti. Denizlerimizin değerini tüm Türkiye'ye anlatma fırsatı verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum ve herkese 'Denizlerimizi temiz tutalım' diyorum." dedi.

1 Eylül'de başlayan yelkenli teknelerin seyir turu, Akdeniz'de birçok limanda çeşitli gösterilerle devam etti.

Kumluca açıklarındaki sevgi çemberi gösterisinin ardından Finike Limanı'na demir atan yelkenliler, 3 gün Finike'de kaldıktan sonra Kaş, Fethiye ve Marmaris'e geçerek yolculuklarını tamamlayacak.

#yelkenli #tekne #sevgi çemberi #kumluca
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