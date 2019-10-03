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Yemen açıklarında arızalanan teknedeki 60 kişi kurtarıldı

SANA (AA) - Yemen'in doğusundaki El-Mahra vilayeti açıklarında bir teknede mahsur kalan 60 kişinin kurtarıldığı bildirildi.Yemen Balıkçılık Bakanı Fahd Kafain, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, El-Mahra viyaletine bağlı...

Genel 03.10.2019, 14:34
Yemen açıklarında arızalanan teknedeki 60 kişi kurtarıldı
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SANA (AA) - Yemen'in doğusundaki El-Mahra vilayeti açıklarında bir teknede mahsur kalan 60 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Yemen Balıkçılık Bakanı Fahd Kafain, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, El-Mahra viyaletine bağlı Ras Fırtak bölgesinin 100 deniz mili açıklarında arızalanan yolcu teknesinin Pakistan'a ait bir savaş gemisi tarafından bulunduğunu aktardı.

Teknedeki 6'sı çocuk, 11'i kadın 60 kişinin kurtarıldığını belirten Kafain, Pakistan savaş gemisinin teknede mahsur kalan yolculara gıda ve ilaç yardımı yaptığını kaydetti.

Teknenin hala arızalandığı noktada durduğunu ifade eden Kafain, bölgedeki gemilere acil yardım çağrısı yaptı.

#el-Mahra #Yemen Balıkçılık Bakanı Fahd Kafain #yolcu teknesi
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