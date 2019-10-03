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Yemen açıklarında arızalanan teknedeki 60 kişi kurtarıldı
SANA (AA) - Yemen'in doğusundaki El-Mahra vilayeti açıklarında bir teknede mahsur kalan 60 kişinin kurtarıldığı bildirildi.Yemen Balıkçılık Bakanı Fahd Kafain, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, El-Mahra viyaletine bağlı...
Genel 03.10.2019, 14:34
SANA (AA) - Yemen'in doğusundaki El-Mahra vilayeti açıklarında bir teknede mahsur kalan 60 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Teknedeki 6'sı çocuk, 11'i kadın 60 kişinin kurtarıldığını belirten Kafain, Pakistan savaş gemisinin teknede mahsur kalan yolculara gıda ve ilaç yardımı yaptığını kaydetti.
Teknenin hala arızalandığı noktada durduğunu ifade eden Kafain, bölgedeki gemilere acil yardım çağrısı yaptı.
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