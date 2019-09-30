Son Dakika
Washington Post "Kaşıkçı'nın haklı olduğu kanıtlandı“
Hatayspor'da İlhan Palut'la yollar ayrıldı
TFF 1.Lig: Eroğlu ve Tütüneker, 2-2'yi değerlendirdi
17. Dünya Atletizm Şampiyonası: Yasmani Copello Escobar 6. oldu
BBC'den “ırkçılık“ tartışmasında geri adım
ABD'den Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a hava saldırıları

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışma

Yemen'deki hükümet güçleri, ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde Husilerle yaşanan çatışmalarda onlarca silahlı militanın öldüğünü ve çok sayıda militanın da yaralandığını duyurdu.

Genel 30.09.2019, 23:33 30.09.2019, 23:41
Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışma

HUDEYDE (AA) - Yemen'deki hükümet güçleri, ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde Husilerle yaşanan çatışmalarda onlarca silahlı militanın öldüğünü ve çok sayıda militanın da yaralandığını duyurdu.

Orduya bağlı Amalika Güçleri Sözcüsü Memun el-Mechemi, AA muhabirine, Husilerin, Hudeyde'nin güneyindeki El-Cebaliye, Ed-Dureyhimi, Hays, Et-Tuheyta bölgelerine yoğun şekilde saldırı düzenlediğini söyledi.

Husilerin, hükümet güçlerinin denetimi altındaki bölgelere top ve ağır silahlarla düzenlediği saldırının püskürtüldüğünü kaydeden Mechemi, hükümet güçlerinin geçen sene sonlarında taraflar arasında varılan Stockholm Anlaşması uyarınca bölgedeki ateşkese bağlı olduğunu vurguladı.

Mechemi, çatışmalarda, Husilerden onlarca militanın öldüğünü ve çok sayıda militanın da yaralandığını ifade etti.

Husilerden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Yemenli taraflar son olarak 6-13 Aralık 2018'de, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya gelmişti. Tarafların burada Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili vardığı anlaşmalar ise henüz hayata geçirilemedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

banner62
#Hudeyde #Husiler #hükümet #yemen
Yorumlar (0)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 30 Eylül 2019
İmsak 05:14
Güneş 06:37
Öğle 12:44
İkindi 16:02
Akşam 18:40
Yatsı 19:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. West Ham 7 12
5. Tottenham 7 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@